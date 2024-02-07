Министерству энергетики и ЖКХ дали двое суток на то, чтобы проработать меры по привлечению регоператора к ответственности

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1713 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

Факты сдвигания сроков на период более 7 дней зафиксированы у администраций Мурманска, Североморска и Ковдора.

«29 января о неубранном снеге сообщили жители дома №160 корпус 1 по проспекту Кольскому. Специалистами управления Первомайского административного округа запланировано обследование территории. О результатах обещают сообщить до 7 февраля», – пояснил Артём Марышев.

Глава региона Андрей Чибис поручил администрации города Мурманска ускорить работу по отработке данной проблемы и предоставить пользователю результат в комментариях в соцсетях.

В блоке «Благоустройство» к выходным количество сообщений на неубранный снег сократилось до минимальных значений.

Но вместе с тем, администрациям Мурманска, Североморска и Апатитов необходимо обратить внимание на сроки решения поступивших обращений по уборке снега на тротуарах.

В блоке «ЖКХ» жители активнее всего обращались по вопросам, связанным со снегом и наледью на кровлях жилых домов. Большинство сигналов отработано оперативно.

«Необходимо взять на особый контроль дом №22 по улице Сафонова в Североморске. Администрация обещала жителям, что работы по очистке козырьков подъездов от снега будут проведены лишь к 7 февраля», – отметил Артём Марышев.

В блоке «Здравоохранение» пользователи задавали уточняющие вопросы по программе витаминизации населения.

В блоке «Строительство» пользователи уточняли информацию о реализации программы «Свой Дом в Арктике». Разъяснения жителям предоставлены в полном объёме.

«Отдельное внимание хочу обратить на проблему с вывозом мусора в Мончегорске. Морозы прошли, а регоператор по-прежнему со своими прямыми обязанностями не справляется. Даю Министерству энергетики и ЖКХ двое суток на то, чтобы проработать меры по привлечению организации к ответственности», – заключил губернатор Андрей Чибис.