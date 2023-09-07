Министерству образования и науки Мурманской области будут выделены денежные средства в объёме 8,7 млн рублей на обновление инфраструктуры образовательных учреждений

Правительство Мурманской области выделит дополнительные средства на обновление инфраструктуры образовательных учреждений и модернизацию информационных систем. Губернатор Андрей Чибис подписал соответствующее постановление правительства Мурманской области №625-ПП от 01.09.2023.

В соответствии с документом, Министерству образования и науки Мурманской области будут выделены денежные средства в объёме 8,7 млн рублей, которые будут направлены на устройство основания детской площадки на прилегающей территории ГОБУ «МЦПД «Журавушка»; ремонт кровли общественно-бытового комплекса, столовой и спортивного зала Апатитского политехнического колледжа имения Григория Александровича Голованова; проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на ремонтные работы крыльца здания Мончегорского политехнического колледжа – здание является объектом культурного наследия.

Кроме того, в рамках выделенной суммы планируется сопровождение и модернизация автоматизированных информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.