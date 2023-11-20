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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.23 15:30

Министр экономического развития РФ: Мурманская область грамотно совмещает федеральные и региональные меры для развития туризма

Министр экономического развития РФ Максим Решетников 17 ноября посетил Мурманскую область. По итогам визита он отметил, что регион сделал большой прорыв в экономике и занял место на туристической карте страны.

«Мурманская область – традиционно промышленный регион, где добываются полезные ископаемые, зачастую уникальные, регион, который сейчас усиливает своё транспортное значение, регион, который крайне важен для безопасности страны. Но на фоне всего этого он сделал большой прорыв, нашёл новую отрасль специализации и сейчас находится в топе по росту туристического потока. Здесь абсолютно уникальные туристические продукты, своя ниша», – сказал Максим Решетников.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках поездки в Мурманскую область министр провёл всероссийский селектор по подготовке к зимнему турсезону, а также вместе с губернатором Андреем Чибисом посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (Новатэк-Мурманск).

Кроме того, министр ознакомился с инфраструктурой горнолыжного курорта «Большой Вудъявр».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение поездки в Кировске совместно с губернатором Андреем Чибисом Максим Решетников провёл встречу с представителями заполярной туристической индустрии.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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