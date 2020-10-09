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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.20 12:15

Министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев проинспектировал котельную на Фестивальной улице в Мурманске

Продолжается серия проверок на объектах теплоснабжения региона. Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев с рабочим визитом посетил муниципальную котельную на улице Фестивальной в Мурманске. Объект передан в эксплуатацию ресурсоснабжающей организации АО «МЭС».

Совместно с руководством администрации города, ММКУ УКС, ресурсоснабжающей организации Дмитрий Латышев оценил масштаб проведенной работы по устранению замечаний, возникших в процессе эксплуатации объекта. На сегодняшний день наиболее существенные устранены.

«Данный объект в зоне особого внимания, контрольные мероприятия будут продолжены до полного завершения работ по устранению замечаний. Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения населения – наша главная задача», – подчеркнул министр.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ,  к настоящему моменту завершен монтаж системы обогрева и циркуляции топлива, установлены необходимые манометры и термометры, проложена изоляция, заменены два мазутных насоса на подающем и возвратном мазутопроводах, налажена система диспетчеризации, восстановлена работоспособность ливневой канализации, укреплены поврежденные паводком откосы.

Продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству прилегающей территории. Все работы проходят без остановки теплоисточника.

Также актуализирован перечень мероприятий на 2021 год. Проектирование по ним должно быть завершено до конца текущего года.

 

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