Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа проверила готовность домов в Коле к отопительному сезону

По поручению губернатора Мурманской области региональным министерством энергетики и ЖКХ проводятся еженедельные превентивные рейды для выявления проблем на ранней стадии при общении с жителями. Параллельно с этим регион активно готовится к осенне-зимнему периоду.

22 июня в рамках подготовки к отопительному сезону Зинаида Середа провела сплошной рейд по многоквартирным домам в Коле, проверив дома на улицах Поморская, Защитников Заполярья, Победы и Советская. Особое внимание было уделено промывке систем отопления и горячего водоснабжения, проверке теплового контура домов, ремонту межпанельных швов, а также проведён тщательный осмотр подъездов и подвальных помещений.

«По адресу ул. Защитников Заполярья, 1 прошу отремонтировать мусоропровод и до 15 июля восстановить повреждённую теплоизоляцию труб в подвале. В подвале утечка — её необходимо ликвидировать немедленно в течение дня. На улице Победы, 4 требуется провести косметический ремонт подъезда и заменить ступеньку у входа в третий подъезд для обеспечения безопасности жителей», — поручила Зинаида Середа.

Также управляющей компании поручено оперативно устранить захламления мест общего пользования, балконов и подвалов строительным мусором, очистить кровли домов от растительности и отходов.

По итогам рейда выявленные недочёты взяты на контроль министерством с установлением жестких сроков.

«Подготовка к зиме – приоритетная задача, все выявленные нарушения должны быть исправлены качественно и оперативно», – подчеркнула министр энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Отметим, что в ходе сплошных рейдов в Мурманской области проверено уже порядка 200 домов. Исполнение требований и устранение нарушений, выявленных во время рейдов, находятся на особом контроле министерства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569863/#&gid=1&pid=2