Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Кобытев: наша цель – обеспечить дозагрузку Завода ТО ТБО

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев с рабочим визитом посетил Завод по термической обработке твёрдых бытовых коммунальных отходов. Руководитель профильного ведомства проверил ход ремонта одного из котлоагрегатов, осмотрел оборудование.

Все работы на предприятии выполняются в рамках масштабного проекта по комплексной модернизации технологического оборудования, предусматривающего в том числе замену газоочистительных установок и очистных сооружений, организацию сортировки отходов перед сжиганием.

По итогам объём перерабатываемых отходов будет увеличен до 120 тысяч тонн ежегодно.

«Наша цель – обеспечение дозагрузки существующих объектов обращения с ТКО, в том числе и завода ТО ТБО. Проводимые мероприятия позволят увеличить объём поступающих отходов почти в два раза, – подчеркнул Александр Кобытев. – На заводе также работает линия сортировки, на которой отбираются полезные для вторичной переработки фракции».

Как сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, необходимость создания в России устойчивой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку 100% мусора и снижение в 2 раза объёма отходов, направляемых на полигоны, отражена в Указе о национальных целях развития страны до 2030 года, подписанном в 2020 году Президентом Владимиром Путиным.

Фото: https://gov-murman.ru