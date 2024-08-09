Министр энергетики РФ Сергей Цивилев: «Газификация имеет важнейшее значение для жителей и промышленности Мурманской области»

Сегодня в Мурманской области работает министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев. В рамках рабочего визита вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом министр посетил Кольскую ВЭС, где познакомился с работой крупнейшей в мире ветряной электростанции за полярным кругом.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, министр подчеркнул, что основная цель визита в Мурманскую область – отработать дорожную карту реализации масштабного проекта по газификации региона.

«Вопрос газификации исторически давно стоял, но не был решён. Андрей Владимирович проявил инициативу и настойчивость, встретился с президентом, рассказал о проекте, и президент его поддержал. Это очень важно – он смог добиться результатов. Газификация – это, конечно, очень важно людям, они этого ждут, но это ещё и крупное развитие промышленности в Мурманской области. Мурманский промышленный кластер обеспечит работой, пожалуй, треть страны. Регион выступит заказчиком многих производств, находящихся на территории Российской Федерации, это оборудование, материалы и так далее. Это огромная работа», – сказал Сергей Цивилев.

Напомним, ветропарк состоит из 57 турбин общей мощностью 202 МВт. Объект расположен на территории площадью 257 гектаров и вырабатывает порядка 750 млн кВт*ч в год, что позволяет предотвращать ежегодно выбросы CO2.

В ходе визита на Кольскую ВЭС министр энергетики РФ подробно ознакомился с работой ветровых турбин, оценил масштабы проведённых работ, отметив, что у Мурманской области огромный промышленный потенциал.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, сегодня с участием министра энергетики РФ Сергей Цивилева состоятся совещания по вопросам газификации Мурманской области и по вопросам развития и надёжности Кольской энергосистемы.

«Первая задача – тема газификации. Для нас это самый важный инвестиционный и инфраструктурный проект. Вторая тема – это всё, что касается надёжного электроснабжения. На сегодняшний день у нас избыток мощностей, но реализация проекта СПГ, решение о котором принял Президент, поддержав нашу инициативу, те проекты переработки газа, того сырья, которое мы добываем, порты, развитие Мурманского транспортного узла, – они тоже требуют обеспечения энергией, требует мощности и сил. Это предмет подробного обсуждения со всеми участниками. Хочу поблагодарить Сергея Евгеньевича за поддержку, потому что вопросы, которые мы будем сегодня обсуждать, имеют стратегическое для нашей области значение», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/