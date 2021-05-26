Министр энергетики России Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Министр энергетики России Николай Шульгинов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе вчерашней рабочей встречи, которая проходила в Москве, обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса региона. Одной из главных тем разговора стал вопрос повышения уровня газификации Кольского Заполярья и перспективы развития газотранспортных сетей.

«Газификация – важнейший для Мурманской области вопрос. Мы ежегодно колоссальные средства, по сути, отправляем в нефтяную трубу, чтобы компенсировать межтарифную разницу, – сказал Андрей Чибис, представив федеральному министру несколько финансовых моделей перехода на газ. – Этот проект важен как с точки зрения промышленного роста, так и сокращения издержек потребителей».

Отметим, что строительство газопровода позволит крупным предприятиям реализовать собственные проекты по переработке добываемого в Заполярье сырья и созданию газохимического производственного кластера. А жителям Мурманской области – экономить на коммунальных услугах. По предварительным подсчётам, затраты на ЖКУ снизятся до 20%.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на встрече в Минэнерго России шла речь о разработке собственного топливно-энергетического баланса области, в рамках которого должны быть определены основные источники энергии и схемы их поставки.