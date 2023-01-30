Министр Госжилстройнадзора проверила исполнение предостережений министерства, выданных управляющим организациям Мурманска

27 января министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова в ходе «Коммунальной пятницы» проверила исполнение предостережений министерства, выданных ранее четырем управляющим организациям Мурманска после получения обращений жильцов.

Первой проверку прошла УК «Ваш Дом». После получения предостережения в доме №12 по улице Гаджиева уже начался ремонт третьего подъезда. Ещё два соседних внесены в план работы УК на этот год.

Компания «Северный Город» так же оперативно отреагировала на полученные предостережения и начала приводить в порядок два подъезда на улицах Старостина, 6 и Гвардейской, 9а. В качестве примера того, каким будет результат, представитель компании показала проверяющим уже отремонтированные соседние подъезды. Цвет и другие особенности везде выбирают жильцы.

«В прошлом году в рамках региональной программы «На Севере – жить» произведен косметический ремонт 1325 подъездов. 88 из них сделаны по Инициативному бюджетированию, а остальные по плану, который формируется управляющими организациями и самими жителями при нашем участии, когда мы выдаём предостережения по обращениям граждан. А в этом году мы рассчитываем на ремонт более полутора тысяч подъездов», – отметила Алёна Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, по другому адресу, на проспекте Ленина, 70, управляющая организация «Северная Сова» выполнила предостережение о частичном ремонте подъезда – жильцы жаловались на расписанные хулиганами стены первого этажа. К приезду министра их закрасили ярко синей краской. Однако Алёна Кузнецова указала представителю УК на необходимость ремонта всего подъезда, стены которого покрыты обильными следами протечек.

Совсем другой пример реагирования на жалобы жителей и предостережения министерства в очередной раз демонстрирует УК «Буревестник». Так, в подъезде дома № 13 улицы Полярные Зори не решаются проблемы с освещением, ремонтом тамбура, а у жильцов с улицы Буркова 11/18 много претензий к освещению и содержанию фасада. Однако реакции «Буревестника» не следует, за что его директор понесёт очередное наказание.

«Если есть много привлечений, то мы можем выходить не только на штрафование руководителей, но на дисквалификацию. Это решение, конечно, принимает суд, а не мы, но есть тенденция – чем больше штрафов, тем больше такая вероятность. А дисквалификация запретит человеку работать в этой отрасли через внесение в реестр дисквалицированных лиц», – подчеркнула Алёна Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru