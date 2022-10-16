Министр Госжилстройнадзора проверила работу управляющих компаний в Мурманске

14 октября министр Госжилстройнадзора Мурманской области Алёна Кузнецова проверила выполнение требований министерства.

Управляющей компании «Северная сова» необходимо выполнить работы по восстановлению штукатурного слоя фасада и цоколя дома на Рыбном проезде, 8. На данный момент рабочие приступили к работам.

Также министр посетила дом 16/20 на улице Ушакова. Там по требованию министерства новая управляющая компания занимается решением накопившихся проблем. Временное остекление окон подъездов выполнено, аварийный разрыв трубы ликвидирован, разрушенный пол входных групп приводится в порядок. На очереди осушение подвала, замена системы освещения и многое другое. План работ обсудили с жильцами дома, которые пришли на встречу.

В одном из подъездов дома №6 по улице Самойловой по требованию министерства «Первая УК» заменила аварийный бойлер и сделала косметический ремонт подвального помещения. По собственной инициативе УК произвела замену второго домового бойлера. Таким образом, улучшение работы системы водоснабжения ощутили жильцы всего дома.

В доме №4 по улице Полярной Правды та же управляющая организация по требованию министерства произвела замену розливов холодного и горячего водоснабжения. Жильцы жаловались в надзорный орган на очень слабый напор воды. После изучения проблемы выяснилось, что решить её возможно только полной заменой труб в подвальном помещении. Работы осложнялись нестандартным устройством коммуникаций в этом доме. По словам директора «ООО Первая УК», активные жильцы ознакомились с проделанной работой и выразили благодарность сотрудникам компании.

«Мы стимулируем управляющие компании выполнять наши требования как можно быстрее. Если они будут тянуть, то мы будем завалены жалобами. Поэтому сейчас у нас очень высокий процент исполнения любых видов наших требований – больше 90%. Остальные 10% это истории, когда требуется серьезный капремонт либо меняются управляющие компании. Поэтому в целом мы видим ускорение работ по фонду. Конечно, нельзя сказать, что у нас все управляющие компании хорошие. Есть проблемные, но их не много. И в основном наши предписания исполняются достаточно быстро. А мы со своей стороны стараемся не продлевать сроки выполнения», – пояснила Алёна Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, в ходе пятничного рейда министр осмотрела только что отремонтированный подъезд № 3 дома № 8 по улице Капитана Копытова. Управляющая компания «МУЖСК» произвела ремонт по просьбам жильцов без вмешательства министерства. Глава надзорного органа отметила аккуратность выполненной работы и поддерживаемую жильцами чистоту.