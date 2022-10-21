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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 16:00

Министр Госжилстройнадзора проверила работу управляющих компаний в ЗАТО Александровск

В городе воинской славы Полярном Алёна Кузнецова посетила дом 21 по улице Красный Горн. Жительница восьмого этажа пожаловалась на протечки влаги в квартиру через межпанельные швы. При осмотре с участием руководителей города, управляющей компании и подрядной организации выяснилось, что через швы вода попадает в дом на все этажи, вызывая разрушения штукатурки.

«Так как последний раз швы заделывались в ходе капремонта почти 5 лет назад и его гарантийный срок ещё не вышел, то подрядчик обязан переделать плохо выполненную работу. Представитель подрядчика согласился с нашими доводами и займётся ремонтом швов, когда позволят погодные условия», – пояснил начальник Управления надзора за состоянием жилищного фонда Госжилстройнадзора МО Михаил Иванов.

В Снежногорске министр Госжилстройнадзора осмотрела ремонты подъездов и входных групп домов №10, 11, 13 по улице Октябрьской и дома №7 на улице Флотской. Для покраски стен подъездов и даже входных групп вместе с жителями был выбран цвет. Планы ремонтов соблюдаются, но есть нюансы, которые нужно обязательно устранять.

«Прежде всего это так называемая «слаботочка» – хаотично висящие провода провайдеров, портящие общий вид отремонтированного подъезда, а также открытые электрощитовые. Главный инженер УК «Алмаз» получил совет убирать провода в короба и думаю, что он нас понял», – сообщила министр Алёна Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, визит в Гаджиево имел цель проверить многочисленные жалобы жителей на бездействие управляющей компании «Алмаз», поступающие в органы власти после объявления об увеличении тарифа за содержание и ремонт. Глава надзорного ведомства посетила дома №119 и 109 по улице ул. Сергея Преминина, №44 по улице Гаджиева и №105 по улице Душенова, где осмотрела состояние подъездов, входных групп, и пообщалась с жильцами.

«Жильцы отметили, что после того, как написали жалобы, они впервые увидели дворника, уборщицу, электриков, которые сделали освящение в подъездах. Мы обратили внимание управляющей организации, что работать так недопустимо. А чтобы она об этом не забывала, будем и дальше контролировать её работу», – подвела итог визита Алёна Кузнецова.

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