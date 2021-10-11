Министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова войдёт в состав правительства Мурманской области

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова станет членом регионального правительства. Соответствующее решение озвучил сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

«Мария Гаврилова возглавляет Министерство градостроительства и благоустройства региона уже достаточное количество времени, и мною принятое решение ввести её в состав членов правительства Мурманской области. Сейчас Мария Дмитриевна находится в служебной командировке, но уверен, что эта новость станет достойной оценкой качества её работы», – отметил глава региона.