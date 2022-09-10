Министр имущественных отношений Мурманской области в прямом эфире ответила на вопросы северян о порядке предоставления земли

В Мурманской области продолжается реализация программ по улучшению жилищных условий граждан и стимулированию строительства на территории нашего региона. На вопросы о правилах и условиях участия в них северян ответила министр имущественных отношений региона Виктория Минкина в прямом эфире, организованном совместно с ЦУР Мурманской области.

В ходе разговора отдельное внимание уделили программе «Гектар Арктики». На сегодняшний день в программе приняли участие более 4600 человек, получено более 2000 участков, и ещё около 600 договоров находится на стадии оформления.

«По вопросу обеспечения инфраструктурой полученных в рамках «Гектара Арктики» участков могу сказать, что областное правительство вместе с муниципальными образованиями могут содействовать гражданам при условии компактного расположения 20 и более участков на расстоянии, не превышающем 20 километров от границ населенного пункта. В остальных случаях участник программы должен рассчитывать на свои силы», — пояснила Виктория Минкина.

Для более эффективного взаимодействия министр порекомендовала участникам программы активнее объединятся и инициировать вопросы, связанные с освоением земли, активно подавать заявки на технологическое подключение к электричеству.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, по вопросу о корректировке границ Виктория Минкина пояснила, что закон не позволяет корректировать границы полученных участков. Сейчас ведётся работа по оптимизации расположения участков для формирования проездов и территорий общего пользования внутри агломерации. Апробация этой работы проводится в Апатитах.

Также министр подробно рассказала, как получить земельный участок и преимуществах «гаражной амнистии».

Фото: https://gov-murman.ru