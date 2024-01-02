Министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина подвела итоги работы ведомства в 2023 году

В Министерстве имущественных отношений Мурманской области подвели итоги командной работы и поблагодарили сотрудников министерства и подведомственных учреждений - Центра технической инвентаризации и Имущественной казны Мурманской области за достигнутые высокие результаты.

Как отмечает Виктория Минкина, министр имущественных отношений региона, в уходящем году специалисты ведомства проделали большой объём важной для региона работы.

- Этот год запомнится утверждением новой кадастровой стоимости объектов капитального строительства, успешным продолжением реализации программы «Гектар Арктики», активной и плодотворной работой с инвесторами. В уходящем году мы проводили аукционы, оказали тысячи государственных услуг гражданам и юридическим лицам, координировали работу муниципалитетов по выявлению правообладателей ранее учтенной недвижимости, проводили приватизацию объектов областной собственности, оказывали поддержку предпринимателям и это лишь малая часть тех задач, которые стояли перед нами в 2023 году. Без совместных слаженных действий и чувства ответственности каждого сотрудника за выполняемую им работу невозможно преуспеть в достижении высоких целей. За каждой цифрой стоят профессионализм и усердие большого количества наших специалистов из различных сфер деятельности, которые вместе с нами трудятся на благо всей Мурманской области. Спасибо вам за работу! - поблагодарила коллектив Виктория Юрьевна.

Фото: https://gov-murman.ru