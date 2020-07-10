Министр культуры Евгений Гоман с благодарностью покидает пост
10 июля 2020 года министр культуры Мурманской области Евгений Гоман освобождён от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис.
«Сегодня мой последний рабочий день в Министерстве культуры Мурманской области. Вернуться в творчество – моё обдуманное, взвешенное решение, и я благодарен губернатору Андрею Чибису, который меня поддержал. Я ухожу с поста министра, но буду продолжать развивать культурную жизнь Заполярья. Помимо возвращения в театр и других творческих проектов, планирую войти в состав Общественного совета при региональном Министерстве культуры. Хочу поблагодарить команду правительства и лично губернатора за доверие и совместную работу», – прокомментировал Евгений Гоман.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Евгений Гоман был назначен на должность министра культуры Мурманской области в декабре 2019 года.