Министр культуры Ольга Обухова: библиотеки региона становятся точками притяжения молодёжи

Модернизация библиотек Мурманской области делает их комфортными и интересными пространствами для молодёжи – на сегодняшний день читателями библиотек в области является 90% школьников до 14 лет и 55% жителей области от 15 до 30 лет. Об этом сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова а ходе оперативного совещания 27 сентября.

Высокие показатели во многом обусловлено активным участием Заполярья в реализации нацпроекта «Культура» – напомним, что именно в Мурманской области в 2019 году была открыта первая в России модельная библиотека. На сегодняшний день в регионе работает 9 учреждений, преобразованных по модельному стандарту, еще три библиотеки будут обновлены до конца года, на эти цели область получила 80 млн рублей из федерального бюджета. Кроме того, Заполярье стало лидером федерального конкурса на предоставление трансфертов на создание модельных библиотек в 2022 году: планируется обновление 7 библиотек при поддержке федерального бюджета в размере 45 млн рублей. А со следующего года муниципальным библиотекам будет предоставляться целевая субсидия из федерального и областного бюджетов на пополнение книжного фонда – более 4 млн рублей.

«Наш результат связан с высоким уровнем проработки проектов по модернизации библиотек. Это результат слаженной профессиональной работы специалистов проектного офиса областной научной библиотеки, регионального Министерства культуры, муниципальных библиотек и муниципальных властей», – отметила Ольга Обухова в своём докладе.

Молодёжь в библиотеки привлекают в первую очередь удобные и современные пространства. После обновления учреждения становятся не только книгохранилищами, но технологичными площадками, которые подходят для проведения образовательных мероприятий, выставок и презентаций, а также для создания и работы молодежных творческих и волонтерских объединений. Ярким примером преображения библиотеки в ключевую культурную и событийную площадку является созданный на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Центр современного искусства, в котором реализуется резидентская модель сопровождения творческих инициатив. Кроме того, в библиотеке открылся планетарий, отремонтированы залы электронных ресурсов и искусств, обновлено фойе, которое стало открытым мультифункциональным пространством.

Новой точкой притяжения для подростков стал Молодёжный досуговый центр «БиблиоДВИЖ», открытый в декабре 2020 года в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой.

«Результаты первого года работы «БиблиоДВИЖА», даже в условиях коронавирусных ограничений, впечатляют – 3282 новых читателя в возрасте от 15 лет, всего – 6198 человек, и на 1287 человек увеличилось число читателей в возрасте до 14 лет, сейчас их 11 475 человек. В центре регулярно проходит множество ярких мероприятий, уникальных для региона – это и литературные стендапы, и библиотечные тусовки, библиопикники, фестивали и молодёжные гостиные. Примечательно, что работу «БиблиоДВИЖа» и мероприятия центра планируют сами подростки. Уже известно, что ребята будут проводить в ближайшие месяцы: в числе мероприятий командные интеллектуальные спортивные игры, молодежные арт-площадки и акции», – подчеркнула министр культуры. Она также обратила внимание на то, что примеру областных учреждений следуют и муниципальные библиотеки, которые активно внедряют нестандартные формы работы с подростками и молодежью, организуют необычные пространства, предлагают новые услуги.

Как подчеркнула в своём докладе глава регионального Минкульта, ещё одно важное новшество – изменение графика работы библиотек. Мурманская область – один из четырёх регионов страны, где находятся библиотеки, работающие до 22 часов (Мурманская областная научная библиотека). Областную детско-юношескую библиотеку можно посетить до 21 часа, а многие муниципальные библиотеки работают до 19-20 часов, и доступны для посетителей в выходные. Ольга Обухова также отметила, что Министерство культуры Мурманской области продолжит планомерную работу по модернизации библиотек и созданию на базе учреждений новых точек притяжения для всех северян, в том числе и для молодёжи Заполярья.