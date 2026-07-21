Министр культуры Ольга Обухова вместе с представителями администрации Мурманска оценила готовность объектов культуры к открытию, запланированному на осень 2026 года

Первой точкой стал филиал Дворца культуры «Судоремонтник» на улице Сафонова. На его базе откроется детский культурно-просветительский центр «Центр Роста» — пространство для творческого и интеллектуального развития детей и подростков. Здесь появятся студии робототехники, программирования, 3D-моделирования и мультипликации, исследовательская лаборатория и дизайн-студия. Уже завершены ремонтные работы: обновлены полы, потолки и стены, помещение подготовлено к монтажу мебели и оборудования. Также ведется обновление пространства «Рябиновый край», который станет одним из сегментов центра.

Следующим объектом стала городская библиотека №6 на улице Генерала Фролова, где откроется детский культурно-просветительский центр «Семейный остров». Сейчас здесь ведутся ремонтные работы: подрядчик обновляет инженерные сети, монтирует систему охранно-пожарной сигнализации, устанавливает новые перегородки, обновляет полы, потолки и стены. Пространство объединит четыре функциональные зоны: игротеку-трансформер, зал тихого чтения, сенсорную комнату и мультстудию.

«В рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «На Севере – жить!» мы продолжаем модернизировать учреждения культуры. Детские культурно-просветительские центры — новое направление в нацпроекте, и в этом году в регионе появится семь таких центров. Это не просто ремонт, а перезагрузка пространства и, главное, смыслов. Мы посетили будущий центр в Ленинском округе на базе филиала ДК «Судоремонтник». Казалось бы, маленькое помещение, но оно точно станет востребованным и конкурентоспособным. Особенностью станут специальные программы для детей с двух лет. Ещё один уникальный центр появится в районе Больничного городка. Он станет отличным дополнением к местной библиотеке, которую жители микрорайона очень любят», — отметила Ольга Обухова.

Завершилась поездка в Центральной городской библиотеке, которая в этом году станет модельной. В учреждении идёт масштабный ремонт: обновляют инженерные сети, заменяют коммуникации, монтируют системы видеонаблюдения и оповещения, обновляют полы, потолки и стены, закупают современную мебель, оборудование и уникальные предметы интерьера. Здесь появятся городская гостиная, библиозал, центр детского чтения, компьютерный класс, конференц-зал и лаборатория дизайна «Рисуй наших!».

«Центральная библиотека города преображается кардинально: здесь идёт практически капитальный ремонт, и вскоре она получит статус модельной. Особые слова благодарности — администрации Мурманска: федеральных средств, которые мы выигрываем на перезагрузку пространств по модельному стандарту, недостаточно для полномасштабного ремонта, поэтому помощь города здесь очень важна. Мы с нетерпением ждем открытия и приглашаем мурманчан оценить, что у нас получилось», — подчеркнула министр.

По итогам объезда глава профильного ведомства отметила, что работы идут строго по графику. Напомним, всего в этом году в Мурманской области появятся три модельные библиотеки и семь детских культурно-просветительских центров.

Фото: https://vk.ru/murmanculture?z=photo-139605315_457289103%2Fwall-139605315_33439