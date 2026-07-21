Мурманский областной театр кукол отмечен наградой на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»В Мурманской области впервые создают каталог арктических предпринимателей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.07.26 16:30

Министр культуры Ольга Обухова вместе с представителями администрации Мурманска оценила готовность объектов культуры к открытию, запланированному на осень 2026 года

Первой точкой стал филиал Дворца культуры «Судоремонтник» на улице Сафонова. На его базе откроется детский культурно-просветительский центр «Центр Роста» — пространство для творческого и интеллектуального развития детей и подростков. Здесь появятся студии робототехники, программирования, 3D-моделирования и мультипликации, исследовательская лаборатория и дизайн-студия. Уже завершены ремонтные работы: обновлены полы, потолки и стены, помещение подготовлено к монтажу мебели и оборудования. Также ведется обновление пространства «Рябиновый край», который станет одним из сегментов центра.

Следующим объектом стала городская библиотека №6 на улице Генерала Фролова, где откроется детский культурно-просветительский центр «Семейный остров». Сейчас здесь ведутся ремонтные работы: подрядчик обновляет инженерные сети, монтирует систему охранно-пожарной сигнализации, устанавливает новые перегородки, обновляет полы, потолки и стены. Пространство объединит четыре функциональные зоны: игротеку-трансформер, зал тихого чтения, сенсорную комнату и мультстудию.

«В рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «На Севере – жить!» мы продолжаем модернизировать учреждения культуры. Детские культурно-просветительские центры — новое направление в нацпроекте, и в этом году в регионе появится семь таких центров. Это не просто ремонт, а перезагрузка пространства и, главное, смыслов. Мы посетили будущий центр в Ленинском округе на базе филиала ДК «Судоремонтник». Казалось бы, маленькое помещение, но оно точно станет востребованным и конкурентоспособным. Особенностью станут специальные программы для детей с двух лет. Ещё один уникальный центр появится в районе Больничного городка. Он станет отличным дополнением к местной библиотеке, которую жители микрорайона очень любят», — отметила Ольга Обухова.

Завершилась поездка в Центральной городской библиотеке, которая в этом году станет модельной. В учреждении идёт масштабный ремонт: обновляют инженерные сети, заменяют коммуникации, монтируют системы видеонаблюдения и оповещения, обновляют полы, потолки и стены, закупают современную мебель, оборудование и уникальные предметы интерьера. Здесь появятся городская гостиная, библиозал, центр детского чтения, компьютерный класс, конференц-зал и лаборатория дизайна «Рисуй наших!».

«Центральная библиотека города преображается кардинально: здесь идёт практически капитальный ремонт, и вскоре она получит статус модельной. Особые слова благодарности — администрации Мурманска: федеральных средств, которые мы выигрываем на перезагрузку пространств по модельному стандарту, недостаточно для полномасштабного ремонта, поэтому помощь города здесь очень важна. Мы с нетерпением ждем открытия и приглашаем мурманчан оценить, что у нас получилось», — подчеркнула министр.

По итогам объезда глава профильного ведомства отметила, что работы идут строго по графику. Напомним, всего в этом году в Мурманской области появятся три модельные библиотеки и семь детских культурно-просветительских центров.

 

 

Фото: https://vk.ru/murmanculture?z=photo-139605315_457289103%2Fwall-139605315_33439

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
VarvarA
13.07.26 13:26
Общая сумма вкладов как-то не позволяет оценить уровень достатка северян. А вот если её разделить на численность жителей региона, то получается на каждого северянина приходится около 606 тысяч. На
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Почти 77 млн рублей привлёк бизнес Мурманской области с начала года по льготной программе кредитования инвестпроектов-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к евро и иене, слабо дешевеет к фунту-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять