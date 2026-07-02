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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.26 17:00

Министр культуры региона представила проект «СОПКИ.СЕМЬЯ» на Втором Форуме женщин Севера в Москве

В рамках Второго Форума женщин Севера, который проходит в Национальном центре «Россия» с 30 июня по 1 июля, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова представила региональный проект «СОПКИ.СЕМЬЯ». Событие объединило представителей коренных малочисленных народов из 28 регионов России, руководителей органов власти, бизнеса, педагогов, врачей, деятелей культуры и общественных деятелей.

Глава профильного ведомства выступила на стратегической сессии «Социальное благополучие северян: принципы государственной политики», модератором которой стала первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. В своём докладе министр представила проект «СОПКИ.СЕМЬЯ» как пример опережающей социальной инфраструктуры, направленной на поддержку семьи и повышение качества жизни в Арктике. В обсуждении также приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Елена Недочукова, глава Беломорского района Республики Карелия Ирина Филиппова и другие эксперты.

Ольга Обухова отметила, что проект «СОПКИ.СЕМЬЯ» был инициирован в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках народной программы «На Севере – жить!». Идея создания пространств принадлежит женам военнослужащих, которые сформулировали запрос не на льготы и выплаты, а на создание среды для общения, развития и поддержки.

«Неслучайно оператором проекта стала сфера культуры. Именно учреждения культуры воспринимаются людьми как пространство доверия и открытости, куда приходят всей семьей, без административных барьеров. Культурная инфраструктура позволила объединить вокруг человека различные меры поддержки и сделать их доступными в привычной и комфортной среде», — рассказала министр.

Сегодня в регионе работают семь современных семейных центров, пять из которых открыты в военных гарнизонах. Пространства объединяют возможности культуры, образования, медицины, социальной защиты и просвещения. Здесь проходят занятия для будущих мам и молодых родителей, консультации специалистов, встречи с врачами, психологами и юристами, появляются женские клубы. С момента запуска центры посетили более 100 тысяч человек, проведено свыше трех тысяч мероприятий. В 2025 году проект стал частью губернаторской программы «На Севере – малыш».

«Сегодня в Арктике территории конкурируют не за инвестиции, а за людей. Можно построить современный объект, создать рабочие места, реализовать крупный проект. Но если молодая семья не видит здесь возможностей для воспитания детей, общения и поддержки, она уедет. Поэтому развитие Арктики начинается с качества жизни людей. Наш проект — это инвестиция в человека, в семью, в будущее российского Севера», — отметила Ольга Обухова.

Как отмечает региональное Министерство культуры, ранее в рамках форума состоялось торжественное награждение лауреатов премии Евразийского женского форума «По Зову женского сердца». За особые достижения в развитии женских сообществ во флотских городах из рук председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко награду получила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

 

 

Фото (Денис ВЫШИНСКИЙ / пресс-служба Совета Федерации): https://gov-murman.ru/info/news/570419/#&gid=1&pid=10

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