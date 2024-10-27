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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.24 12:00

Министр культуры РФ Ольга Любимова поблагодарила губернатора Андрея Чибиса за 100% реализацию нацпроекта «Культура» в Мурманской области

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Чибиса с министром культуры России Ольгой Любимовой.

«Мы благодарны Мурманской области за активное участие в национальном проекте «Культура» и, в частности, в создании модельных библиотек: их в регионе уже 27», – отметила Ольга Любимова.

Андрей Чибис подчеркнул, что с 2020 года объём федеральных средств, направленных на развитие сферы культуры, составил 1,2 млрд рублей. В рамках нацпроекта в регионе уже завершён капитальный ремонт областного театра кукол и областного драматического театра, культурно-досугового центра «Космос» в Зареченске, построен Дом культуры в Минькино. В этом году проведён капремонт здания Туломского сельского Дома культуры.

«Кроме того, проведён капремонт и оснащение 24 детских школ искусств, оборудованы 6 музеев, созданы 12 виртуальных концертных залов, автоклуб в Печенге, реализованы 10 новых театральных постановок и, как вы сказали, 27 библиотек обновлены по модельному стандарту. По количеству созданных модельных библиотек наш регион занимает первое место по Северо-Западу и второе место в России. На 32% выросла посещаемость учреждений культуры за четыре года», – сообщил губернатор.

Глава региона также отметил, что по плану «На Севере – жить» на базе библиотек в Мурманской области создаётся сеть уникальных пространств для семей с детьми «СОПКИ.СЕМЬЯ».

В 2024 году все запланированные работы в рамках национального проекта выполнены полностью.

В числе проектов, для реализации которых необходима федеральная поддержка, глава региона перечислил реконструкцию зданий Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Дома культуры Моряков, Драматического театра Северного флота в Мурманске, реставрацию мемориала Защитникам Советского Заполярья («Алёша»), создание креативного кинокластера.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в все эти проекты в том числе вошли в региональный стратегический план «На Севере – жить», созданный на основе пожеланий жителей региона, и в мастер-планы развития опорных городов Арктики, в числе которых – три агломерации Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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