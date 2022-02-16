Министр культуры РФ высоко оценила исполнение нацпроекта в Мурманской области и поддержала необходимость реконструкции ряда объектов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова обсудили результаты реализации национального проекта «Культура» в Мурманской области. Глава региона также представил итоги реконструкции ключевых объектов культуры. Встреча состоялась сегодня в ходе рабочей поездки губернатора в Москву.

Как рассказал Андрей Чибис, в конце 2021 года были завершены работы по реконструкции здания Мурманского областного драматического театра. Помимо реконструкции и отделки, театр оснащен самым современным сценическим оборудованием.

«В ходе работ мы вернулись к первоначальному проекту здания 1939 года и сделали его настоящим храмом культуры. Ко дню работника культуры, отмечаемому 25 марта, театр готовит премьеру спектакля уже на обновленной сцене», – отметил губернатор.

По словам Андрея Чибиса, в регионе активно ведется работа по строительству и капитальному ремонту сельских домов культуры. В частности, в 2021 году с нуля возведен ДК в селе Минькино. В рамках программы модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в 2022 году Мурманской области также выделены почти 18 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт культурно-досугового центра «Космос» в поселке Зареченск Кандалакшского района.

«Важно, чтобы после сдачи объекта в срок в нем продолжалась жизнь, чтобы новый дом культуры был интересен всем категориям граждан – как родителям, которые смогут привести детей на кружки, так и пенсионерам, которые будут собираться на различных мероприятиях», – сказала Ольга Любимова.

В рамках нацпроекта в регионе также эффективно выполняются показатели по открытию модельных библиотек: пять объектов были сданы в 2021 году, еще 7 – запланированы на 2022 год. Губернатор обратил внимание, что в ряде библиотек были продлены часы работы, благодаря чему учреждения стали точками притяжения для молодежи и взрослых. Глава региона добавил, что в Мурманской области в 2021 году завершены работы по капитальному ремонту в четырех детских школах искусств, 6 школ искусств оснащены новыми музыкальными инструментами, открываются виртуальные концертные залы. Кроме того, ведется подготовка к строительству Центра культурного развития в Мурманске – первый этап планируется в 2023 году.

Губернатор также рассказал, что в этом году планируется завершить реконструкцию Мурманского областного краеведческого музея. Ольга Любимова отметила, что в рамках национального проекта появилось новое направление по модернизации краеведческих музеев. С началом 2022 года планируется обновлять учреждения по модельному стандарту, чтобы сделать их центрами, представляющими наиболее интересную и привлекательную для жителей и гостей информацию о городе.

В рамках встречи губернатор Мурманской области поблагодарил министра культуры РФ за плодотворную совместную работу. Глава федерального Минкульта также поддержала необходимость реконструкции ряда объектов культурного наследия регионального значения: зданий кинотеатра «Родина», Дома культуры моряков и Дворца культуры им. С.М. Кирова в Мурманске, а также первого Хибиногорского кинотеатра «Большевик» в Кировске, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440153/#&gid=1&pid=1