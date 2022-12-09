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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.22 13:00

Министр Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил значимость Мурманской области в развитии Арктики

В Санкт-Петербурге проходит XII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в пленарном заседании: «Курс на Север: время реализации арктических возможностей».

Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике; президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» Артур Чилингаров направил в адрес участников приветственное обращение.

«Арктика – это не только наше настоящее, но и будущее. Мы видим, что вопросы устойчивого развития Арктики волнуют общественные и научные организации со всего мира. Уверен, что мы вместе сможем найти точки соприкосновения», – говорится в приветственном слове.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подчеркнул, что развитие Арктики – вопрос стратегической стабильности и безопасности.

С докладом выступил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Министр отметил значимость Мурманской области в развитии Арктики. Также Алексей Чекунков вошёл в рабочую группу Государственного Совета России по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны РФ. Её по поручению Президента РФ возглавил Андрей Чибис.

«Первое заседание мы планируем провести уже в январе. Ключевыми вопросами станут – дополнительная поддержка инвестиций и региона, с учётом тех мегапроектов, которые сегодня реализуются», – сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что одна из важнейших задач – развитие социальной инфраструктуры для Арктических регионов.

«Касательно Гектара Арктики было много сомнений и дискуссий, но мы видим, как программа успешно реализуется. Мурманская область – лидер по количеству заявок от желающих строить свою жизнь на Севере», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что Арктика даже при беспрецедентном давлении имеет не просто перспективы, а динамику развития.

«Сегодня в портфеле Мурманской области 265 проектов. В ближайшие 10 лет в них планируется инвестировать более 1 трлн рублей. Наша задача – консолидироваться с федеральным правительством, бизнес-партнерами, чтобы менять в опережающем порядке качество жизни людей. Главное, чтобы северянам в таком непростом климате становилось еще комфортнее жить. Именно это станет главной целью нашей рабочей группы», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис поблагодарил федеральное правительство и Президента РФ.

«Нам удалось получить финансирование на железнодорожное сообщение Западного берега Кольского залива, благодаря этому Мурманский транспортный узел станет действительно логистическим хабом. Еще один важнейший проект, поддержанный главой государства, – газификация региона. На данный момент Газпром реализует предпроектные работы газопровода», – сообщил губернатор.

Ещё несколько масштабных проектов, реализуемых на территории региона – с федеральным правительством ведутся работы для добычи и переработке лития на Колмозерском месторождении, также заключено соглашение с ГТЛК о создании и развитии современного высокотехнологичного кластера по ремонту и сервисному обслуживанию гражданских судов.

Кроме того, регион остаётся лидером по количеству резидентов АЗ РФ – 180 компаний и еще 8 резидентов ТОР «Столица Арктики» заявили объем инвестиций в размере 312 млрд рублей и будет создано порядка 11,5 тысячи рабочих мест.

Как сообщает  Министерство информационной политики Мурманской области, работа регионального правительства получила высокую оценку от вице-президента «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев. Спикер подчеркнул, что слоган «На Севере – жить» перекликается с поручениями Президента РФ. В нем заложена важная мысль – Арктика переходит от экономики производства к развитию человеческого капитала.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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