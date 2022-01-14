Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поддержал идею создания единого кампуса МГТУ и МАГУ

13 января в Москве состоялась рабочая встреча министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, губернатора Андрея Чибиса и заместителя главы региона Юрия Фомина. Присутствующие обсудили дальнейшее развитие высших учебных заведений Мурманской области – Мурманского государственного технического университета и Мурманского арктического государственного университета.

«Валерий Николаевич Фальков поддержал участие в конкурсе наших университетов для вхождения в программу развития – 2030 и создание единого кампуса в Мурманске, по которому я обращался к Президенту на Госсовете. Чтобы получить эти инструменты для качественного изменения образования вузам надо действовать вместе. В ближайшее время обсудим это с ректорами наших университетов», – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, Андрей Чибис представил Валерию Фалькову результаты проекта трансформации МГТУ под названием «Ледокол». Глава региона отметил, что в рамках организационно-управленческой деятельности в университете уже создан наблюдательный совет, который возглавил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, разработана и утверждена программа развития МГТУ до 2028 года, а управленческие команды в 2022 году пройдут обучение в «Школе ректоров – 21».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам губернатора, в 2021 году запущены шесть новых образовательных программ с индустриальными партнёрами, внесены в лицензию три программы высшего образования и две – среднего образования. По сравнению с прошлым годом в 2022 планируется увеличение контрольных цифр приёма более чем на 30% и рост количества бюджетных мест.

Как отметил Андрей Чибис, в МГТУ в том числе планируется дальнейшее развитие комфортных условий для обучения и проживания обучающихся.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435031/#&gid=1&pid=2