Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область. В пункте базирования атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А», командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени завершена масштабная реконструкция причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область.

В пункте базирования атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А», командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени завершена масштабная реконструкция причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955.

Обновленная инфраструктура способна обеспечить подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, что позволит значительно сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования.

Также в настоящее время проводится плановая замена кораблей 3-го поколения на подлодки четвертого поколения.

На борту атомного подводного ракетногокрейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» Андрей Белоусов осмотрел отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания и быта личного состава. Командир подводной лодки доложил Министру обороны РФ о готовности экипажа выполнять задачи по предназначению.

В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов также проверил объекты военной и социальной инфраструктуры 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Министр обороны РФ заслушал доклады командования гарнизона о состоянии существующих фондов и перспективах развития городка и дал ряд поручений по подготовке комплексного плана благоустройства гарнизона.

Главе российского военного ведомства доложили, что в рамках реализуемой программы развития соединения морской пехоты до 2030 года спланировано строительство складских зон хранения вооружения и военной техники, складов ракетно-артиллерийского вооружения, жилых домов, общежитий и казарменного фонда.

Также, министр обороны РФ почтил память морских пехотинцев, погибших в ходе военных конфликтов, и возложил цветы к мемориалу, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12532752@egNews