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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.25 23:30

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов в Мурманской области

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, для военнослужащих, получивших тяжёлые ранения и изъявивших желание продолжить службу, предусмотрена возможность трудоустройства в этом центре. Глава российского оборонного ведомства поручил проработать вопрос по введению для них штатных воинских должностей.

В ходе работы глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость создания условий для военнослужащих, проходящих службу в условиях Крайнего Севера.

Представители командования гарнизона доложили Андрею Белоусову о состоянии существующих фондов и перспективах развития военного городка.

Андрей Белоусов осмотрел введенный в эксплуатацию многопрофильный центр, реконструированный в 2024 году для медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей.

Медучреждение оснащено новейшим оборудованием. На базе центра широко применяется телемедицина, что позволяет врачам в случае необходимости оперативно получать профессиональные консультации ведущих специалистов федеральных медицинских центров.

Глава российского военного ведомства отметил, что создание всех необходимых условий для лечения и восстановления здоровья военнослужащих является приоритетной задачей.

Министру обороны РФ доложили, что в гарнизоне на базе семейного пространства «СОПКИ. Семья» создан центр военно-социальной работы, специалисты которого оказывают индивидуальную помощь военнослужащим в своевременном предоставлении положенных мер поддержки и решении различных социальных вопросов.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, для военнослужащих, получивших тяжёлые ранения и изъявивших желание продолжить службу, предусмотрена возможность трудоустройства в этом центре. Глава российского оборонного ведомства поручил проработать вопрос по введению для них штатных воинских должностей.

Андрей Белоусов осмотрел незавершённые объекты строительства, в том числе жилой дом, общежитие и детский сад на 150 мест, возведение которых ранее было остановлено.

Министр обороны РФ поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с недостроенными объектами и указал на необходимость тщательного контроля за ходом возведения социальных объектов.

В завершении работы глава российского военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283203

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