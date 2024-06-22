Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл совещание по бездокументационному подтверждению льгот участникам СВО

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев вчера обсудили в военном ведомстве реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот всеми участниками специальной военной операции.

В ходе совещания глава военного ведомства подчеркнул одну из ключевых проблем, с которыми могут сталкиваться военнослужащие и члены их семей при оформлении документов, необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки. Министр обороны отметил, что процесс объективно должен быть упрощен для граждан и автоматизирован.

Андрей Белоусов и Максут Шадаев подробно прошли по действующему алгоритму выдачи справок и утвердили целевую модель и этапность получения документов в цифровом формате, в том числе онлайн, через портал государственных услуг «Госуслуги» или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, глава военного ведомства и министр цифрового развития договорились, что граждане смогут начать получать услуги в цифровом виде в третьем квартале текущего года.

К настоящему времени разработана дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид и утверждена Министром обороны Российской Федерации.

Для решения задач цифровизации получения справок в соответствии с приказом Министра обороны РФ создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа, включающая в том числе представителей Минцифры России и Минэкономразвития России.

Напомним, что о необходимости цифровизации в военном ведомстве Андрей Белоусов говорил 14 мая в ходе выступления в Совете Федерации.

Фото: https://vk.com/video-133441491_456276361