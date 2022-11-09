Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу приказал отвести войска на левый берег ДнепраНачал работу Единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки населения
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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.22 19:10

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу приказал отвести войска на левый берег Днепра

«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — сказал Шойгу. По его словам, жизнь и здоровье российских военнослужащих остаются в приоритете.

Сегодня был заслушан доклад командующего Объединенной группировкой российских войск (сил) генерала армии Сергея Суровикина министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу по обстановке в районе проведения специальной военной операции, после которого министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр.

«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — сказал Шойгу. По его словам, жизнь и здоровье российских военнослужащих остаются в приоритете.

Суровикин сообщил, что на Херсонском направлении противник атакует объекты местного самоуправления, школы, больницы и другие социально значимые объекты, жизни местных жителей постоянно находятся в опасности. Он отчитался, что из Херсонской области удалось вывезти более 115 тысяч человек.

Говоря о причинах предложения о переброске войск на левый берег, Сергей Суровикин отметил риск ракетного удара со стороны Киева по плотине Каховской ГЭС и её последующего прорыва, в результате чего возникла бы угроза полной изоляции российских войск на правом берегу реки Днепр. Он также добавил, что в результате такого решения появится возможность высвободить часть сил, для их задействования для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции.

Фото и видео: https://vk.com/mil

 

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