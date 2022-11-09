Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу приказал отвести войска на левый берег Днепра
Сегодня был заслушан доклад командующего Объединенной группировкой российских войск (сил) генерала армии Сергея Суровикина министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу по обстановке в районе проведения специальной военной операции, после которого министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр.
«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — сказал Шойгу. По его словам, жизнь и здоровье российских военнослужащих остаются в приоритете.
Суровикин сообщил, что на Херсонском направлении противник атакует объекты местного самоуправления, школы, больницы и другие социально значимые объекты, жизни местных жителей постоянно находятся в опасности. Он отчитался, что из Херсонской области удалось вывезти более 115 тысяч человек.
Говоря о причинах предложения о переброске войск на левый берег, Сергей Суровикин отметил риск ракетного удара со стороны Киева по плотине Каховской ГЭС и её последующего прорыва, в результате чего возникла бы угроза полной изоляции российских войск на правом берегу реки Днепр. Он также добавил, что в результате такого решения появится возможность высвободить часть сил, для их задействования для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции.
Фото и видео: https://vk.com/mil