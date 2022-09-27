Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход подготовки граждан, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа

Глава российского военного ведомства обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных граждан горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах.

Сергей Шойгу проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической и медицинской подготовке. Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.

Глава российского военного ведомства обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных граждан горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах.

На военном полигоне глава российского военного ведомства также заслушал доклады заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева об организации прохождения военнослужащими, призванными из запаса, курса боевой подготовки по различным военно-учётным специальностям, а также их дальнейшего боевого слаживания в составе подразделений.

Фото и видео: https://vk.com/mil