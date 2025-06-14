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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.25 09:30

Министр обороны РФ поздравил командование и личный состав 336 отдельной гвардейской Белостокской орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты с освобождением н.п. Комар в ДНР

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, 13 июня министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 336 отдельной гвардейской Белостокской орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты с освобождением населённого пункта Комар в Донецкой Народной Республике.

«Военнослужащие соединения с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших Родную землю», – отметил глава российского оборонного ведомства.

«Сегодня гвардейцы 336 отдельной Белостокской бригады морской пехоты успешно решают боевые задачи в составе группировки войск «Восток», отражают атаки противника и занимают более выгодные рубежи. Следуя боевым традициям, воины бригады, не жалея жизни, отстаивают интересы нашей Родины, память об их ратных подвигах останется в веках», – сказано в телеграмме Министра обороны Российской Федерации.

Министр обороны Российской Федерации поблагодарил военнослужащих бригады за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

 

 

 

Фото: https://mil.ru/news/fd3106c5-cd8c-4ae1-88b1-cb89f0c66da4

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