Министр обороны России провел совещание с командованием объединенной группировки по вопросам обеспечения войск боеприпасами

«За счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идёт как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Все это позволяет выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции», – заявил министр обороны России.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вчера в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады по текущей обстановке и провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны России по вопросам обеспечения войск боеприпасами.

В ходе совещания глава российского военного ведомства подчеркнул, что «обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны Российской Федерации». Генерал армии Сергей Шойгу при этом отметил, что объёмы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены и уже приняты меры по их наращиванию.

«За счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идёт как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Все это позволяет выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции», – заявил министр обороны России.

Также в ходе рабочего совещания обсуждались вопросы повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимыми материально-техническими средствами, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото и видео: https://vk.com/mil