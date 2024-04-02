Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил Указ Президента РФ о новых назначениях в ВМФ страны

В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу довёл Указ Президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу довёл Указ Президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», – заявил генерал армии Сергей Шойгу.