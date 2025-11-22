Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений с освобождением населённых пунктов
Глава российского военного ведомства 21 ноября поздравил военнослужащих:
27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР и 1486-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением Купянска в Харьковской области;
121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Петропавловка в Харьковской области;
169-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Ямполь в Донецкой Народной Республике;
252-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Новосёловка в Донецкой Народной Республике;
254-го мотострелкового полка имени Александра Матросова с освобождением населенного пункта Ставки в Донецкой Народной Республике.
«В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства», – отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«В результате ваших решительных действий враг понёс существенные потери и отступил», – подчеркнул Андрей Белоусов. Кроме того, он выразил уверенность: «Вы с честью продолжите выполнять боевые задачи, приближая нашу победу».
Фото: https://vk.com/mil