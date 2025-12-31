Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил личный состав и ветеранов Вооружённых Сил с наступающим Новым годом

«От всей души поздравляю личный состав и ветеранов Вооружённых Сил с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт добрые перемены, удачу, оптимизм и исполнение ваших самых заветных желаний. Здоровья вам, счастья и благополучия! С Новым годом!».

«В 2025 году мы продолжили повышать боевые возможности наших Вооружённых Сил. Сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия – самая боеспособная в мире. Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны и отстоять её национальные интересы. В ходе специальной военной операции российские солдаты и офицеры проявляют настоящий профессионализм, самоотверженность и отвагу, героически сражаются за свою страну», – отметил в своем поздравлении Андрей Белоусов.

«Навечно в наших сердцах останутся те, кто отдал жизни ради мирного будущего России», – заявил глава военного ведомства, подчеркнув, что «наш долг – сделать всё, чтобы сохранить память о них, чтобы их родные и близкие ни в чём не нуждались».

Министр обороны РФ поблагодарил трудовые коллективы предприятий, волонтеров, общественные организации и всех неравнодушных граждан, отметив, что «совместными усилиями мы приближаем нашу общую победу».

Андрей Белоусов пожелал личному составу и ветеранам удачи, оптимизма, здоровья и благополучия:

«От всей души поздравляю личный состав и ветеранов Вооружённых Сил с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт добрые перемены, удачу, оптимизм и исполнение ваших самых заветных желаний. Здоровья вам, счастья и благополучия! С Новым годом!».

Фото и видео: https://vk.com/mil