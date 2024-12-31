Мурманская область. Арктика (16+)31.12.24 23:30
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравляет военнослужащих с наступающим Новым годом
«…От всего сердца поздравляю весь личный состав Вооружённых Сил, ветеранов армии и флота с наступающим новым годом! Желаю всем здоровья, счастья, исполнения самых заветных желаний и нашей скорейшей Победы!».
Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456279949
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