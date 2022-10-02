Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу ответил на вопросы о частичной мобилизации

Сергей Шойгу проинспектировал места размещения добровольцев и граждан, призванных из запаса, оборудованные на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в подмосковной Кубинке.

1 октября в Подмосковье Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.

Сергей Шойгу проинспектировал места размещения добровольцев и граждан, призванных из запаса, оборудованные на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в подмосковной Кубинке.

Во время проверки Сергей Шойгу ответил и на вопросы о частичной мобилизации, сообщив, что:

женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут;

завершается подготовка дополнительного указа президента, согласно которому студенты коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, привлекаться в ходе частичной мобилизации не будут;

завершающие срочную службу в армии, вернутся домой согласно плановым срокам.

Фото и видео: https://vk.com/mil