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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.23 10:00

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота

Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов. Министр обороны РФ вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым совершил облёт объектов Центрального полигона РФ.

Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.

Министр обороны РФ вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым совершил облёт объектов Центрального полигона РФ.

Центральный полигон Российской Федерации образован 17 сентября 1954 года. В период с 1954 по 1990 год на нём было проведено 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного, взрывов ядерного оружия. Их суммарная мощность составляет 94 процента от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов.

Основными задачами Центрального полигона РФ на современном этапе являются подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.

Также Сергей Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля.

В данном населенном пункте расположена самая северная школа в России. Образовательное учреждение рассчитано на обучение более 250 школьников в одну смену. В школе оборудованы 2 спортивных зала и столовая.

В прошлом году по решению Сергея Шойгу на Новой Земле был построен и сдан в эксплуатацию детский сад.

Дошкольное образовательное учреждение занимает площадь более 6 тысяч кв. метров. Для каждой возрастной группы имеется отдельная игровая площадка. В здании детского сада имеются помещения для детских групп, зимний сад, спортзал, бассейн, музыкальный зал, фотарий, соляная пещера. Готовятся к сдаче 3 жилых дома для военнослужащих и членов их семей. Еще один дом находится в стадии строительства.

Безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

В настоящее время отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский», спасательного буксира «Алтай» и танкера «Сергей Осипов» вышел из главной базы Северного флота - города Североморска - для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана.

Кроме того, в ходе учебно-боевой подготовки сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиации Северного флота выполняет задачи дежурства по противовоздушной обороне, ведению воздушной разведки и прикрытию войск и сил, действующих в арктической зоне. Экипажи осуществляют вылеты с аэродромов на архипелагах Новая Земля, и Земля Франца-Иосифа и отрабатывают вопросы взаимодействия с корабельными силами флота.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в арктической зоне ответственности Северного флота несут круглосуточное дежурство специалисты радиотехнических войск, которые осуществляют мониторинг воздушного пространства, осуществляют полеты в рамках боевого дежурства экипажи истребительной авиации, выполняют многочисленные задачи в арктических широтах Северного Ледовитого океана отряды боевых кораблей.


Фото и видео: https://vk.com/mil

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