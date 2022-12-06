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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 13:20

Министр обороны Российской Федерации провёл селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

«Вооруженные Силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка», — сообщил глава военного ведомства. На Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях нанесён значительный урон живой силе и технике вооруженных сил Украины.

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил. Открывая совещание, Министр обороны проинформировал участников о ходе специальной военной операции.

«Вооруженные Силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка», — сообщил глава военного ведомства.

На Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях нанесён значительный урон живой силе и технике вооруженных сил Украины.

Генерал армии Сергей Шойгу заявил, что за ноябрь потери противника составили более 8,3 тысячи военнослужащих, пять самолётов, десять вертолётов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.

Российские Вооруженные Силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины.

«Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект», — отметил Министр обороны.

По информации главы российского военного ведомства, только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения. Вместе с тем некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат осуществлять защиту критически важных объектов на освобожденных территориях», — подчеркнул Сергей Шойгу.

В продолжение совещания глава военного напомнил, что 1 декабря в Вооруженных Силах начался новый учебный год.

По словам Министра обороны, главный упор в новом учебном году будет сделан на совершенствовании профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции.

«Выполнение запланированных мероприятий позволит сохранить высокую интенсивность боевой учебы и обеспечить способность войск решать все поставленные перед нами задачи», — добавил глава военного ведомства.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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