Министр образования и науки Диана Кузнецова проверила работу регионального ситуационного центра ГИА

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова 11 июня посетила региональный ситуационный центр, который обеспечивает общественный контроль за проведением государственной итоговой аттестации (ГИА). Региональный ситуационный центр функционирует с 2017 года и является одним из важных элементов системы объективного и прозрачного проведения экзаменов.

В ситуационном центре работают онлайн-наблюдатели. Это студенты мурманских колледжей, которые прошли специальную подготовку и получили аккредитацию. Каждый из них в режиме реального времени наблюдает за четырьмя аудиториями, выбранными случайным образом. В случае выявления признаков нарушения онлайн-наблюдатель совместно с куратором ситуационного центра проверяет информацию. При подтверждении факта нарушения оно фиксируется в системе.

«Главная задача ситуационного центра – создать для всех выпускников равные условия проведения экзаменов. Хочу ещё раз обратить внимание ребят: не стоит рисковать и нарушать правила. Уверена, что все выпускники уже прошли подготовку и обладают необходимыми знаниями, чтобы успешно справиться с экзаменами. Во время проведения испытаний запрещено пользоваться средствами связи, фото- и видеотехникой, а также иметь при себе мобильные телефоны, справочные материалы и любые устройства для хранения и передачи информации», – напомнила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569390/#&gid=1&pid=1