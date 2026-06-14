Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготыНалогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.06.26 14:00

Министр образования и науки Диана Кузнецова проверила работу регионального ситуационного центра ГИА

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова 11 июня посетила региональный ситуационный центр, который обеспечивает общественный контроль за проведением государственной итоговой аттестации (ГИА). Региональный ситуационный центр функционирует с 2017 года и является одним из важных элементов системы объективного и прозрачного проведения экзаменов.

В ситуационном центре работают онлайн-наблюдатели. Это студенты мурманских колледжей, которые прошли специальную подготовку и получили аккредитацию. Каждый из них в режиме реального времени наблюдает за четырьмя аудиториями, выбранными случайным образом. В случае выявления признаков нарушения онлайн-наблюдатель совместно с куратором ситуационного центра проверяет информацию. При подтверждении факта нарушения оно фиксируется в системе.

«Главная задача ситуационного центра – создать для всех выпускников равные условия проведения экзаменов. Хочу ещё раз обратить внимание ребят: не стоит рисковать и нарушать правила. Уверена, что все выпускники уже прошли подготовку и обладают необходимыми знаниями, чтобы успешно справиться с экзаменами. Во время проведения испытаний запрещено пользоваться средствами связи, фото- и видеотехникой, а также иметь при себе мобильные телефоны, справочные материалы и любые устройства для хранения и передачи информации», – напомнила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569390/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:35«Проще говоря». Тематическая программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Большие деньги в больших городах: лучшие вакансии июня 2026 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 12 копеек, евро теряет почти 11 копеек-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота проверяют здания с помощью комплекса «Стрела-П»-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять