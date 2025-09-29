Минпромторг до конца 2025 года представит правительству программу развития судоремонта в Арктике«Герои Севера – Заполярный рубеж»: порядка 400 человек вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот»
Мурманская область. Арктика (16+)29.09.25 11:30

Министр образования и науки Диана Кузнецова рассказала о системной работе по профориентации школьников Мурманской области

В Мурманске в рамках заседания совета Союза Торгово-промышленной палаты Мурманской области участники совещания рассмотрели вопросы взаимодействия образовательных организаций и предприятий региона, а также формирования кадрового потенциала.

С информацией о развитии системы профориентации школьников выступила министр образования и науки Диана Кузнецова.

По словам главы ведомства, за последние годы в регионе выстроена целостная траектория от дошкольного воспитания до высшего образования. Это одна из приоритетных задач по реализации губернаторского плана «На Севере – жить!». Особое внимание уделяется созданию профильных классов в школах. Сегодня их насчитывается около 280, среди которых инженерные, естественно-научные, медицинские, педагогические и туристические. Многие из них реализуются в партнёрстве с ведущими предприятиями региона: «ФосАгро», «Росатом», «Газпром», «Новатэк», «Норникель» и другими.

«Если в 2020 году у нас было всего 22 профильных класса, то сегодня эта цифра выросла в десятки раз. Школьники получают возможность не только знакомиться с предприятиями и профессиями, но и участвовать в реальных проектах, получать поддержку от партнеров. Важно, что компании инвестируют в подготовку будущих кадров, а ребята видят своё будущее в родном регионе», – сказала министр.

Диана Кузнецова подчеркнула, что среди приоритетных направлений – подготовка медицинских и педагогических кадров, востребованных в социальной сфере Заполярья. Также впервые в регионе появился туристический класс, что соответствует задачам по развитию арктического туризма.

Кроме того, за последний год десятки тысяч школьников побывали на профориентационных экскурсиях на предприятия Мурманской области. Для удобства создана единая «точка входа» – Центр опережающей профессиональной подготовки, который координирует графики посещений. По инициативе главы региона Андрея Чибиса на организацию таких экскурсий будет дополнительно выделено 30 млн рублей.

Развивается и система среднего профессионального образования: 95% колледжей региона участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет». В сотрудничестве с предприятиями создано уже девять кластеров. На обновление лабораторий и инфраструктуры колледжей только в 2025 году выделено около одного млрд рублей.

«Сегодня в регионе действует уже около 2,2 тысячи целевых договоров с крупнейшими работодателями. Это в сотни раз больше, чем несколько лет назад, что подтверждает эффективность проводимой работы. Мы продолжим расширять взаимодействие школ, вузов и предприятий региона для подготовки кадров, востребованных в экономике Кольского Заполярья и всей Арктики», – заключила Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554109/#&gid=1&pid=1

