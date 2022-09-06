Министр образования и науки Диана Кузнецова в рамках проекта «Объясняем.РФ» ответила на вопросы северян о том, какие нововведения ждут школьников и их родителей в 2022/2023 учебном году.

Вопрос, который вновь вызывает беспокойство у родителей и педагогов – возможность перевода школьников на дистанционное обучение.

«В новом учебном году в образовательных организациях по-прежнему будут принимать меры противодействия коронавирусной и другим острым респираторным инфекциям – проводить вакцинацию педагогических работников, утренний фильтр обучающихся и посетителей, санитарную обработку помещений. Вопрос о переводе школьников и студентов на дистанционную форму обучения пока не стоит», – рассказала Диана Кузнецова.

В 2022-2023 гг. в школах продолжают действовать правила, согласно которым ученики не могут использовать мобильные телефоны во время занятий.

Обучение детей во вторую смену – вынужденная мера для нескольких образовательных организаций, в которых продолжается капитальный ремонт зданий. В настоящее время в регионе проводят различные мероприятия для полного исключения второй смены для школьников.

«Что касается перехода на 5-дневную учебную неделю, то образовательные организации принимают такое решение самостоятельно с учётом мнения родителей и детей. Также перед школами региона стоит задача – создать в 2023 году группы продленного дня в каждой из них, хотя бы для первоклассников, которым такие группы наиболее необходимы», – отметила министр.

Во всех школах Мурманской области 1 сентября приступили к работе советники директоров школ по воспитанию.

Уже в этом учебном году родители и дети принимают непосредственное участие в создании профильных классов на базе образовательных организаций. Школьники рассказывают о том, что им интересно и какие предметы они хотели бы изучать углубленно. На основании этих данных впоследствии принимают решение об открытии профильных классов.

В 2023 году будут внесены изменения в процедуру написания итогового сочинения 11-классниками: комплекты тем будут формироваться из закрытого банка Федерального института педагогических измерений. Более подробная информация размещена на сайте.

Важная информация: до ноября продлится дополнительный прием на вакантные бюджетные места в учреждения среднего профессионального образования, по итогам основной приемной кампании поступили 3200 человек.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в рамках проекта «Объясняем. РФ» еженедельно проходят прямые трансляции с участием профильных экспертов. Полная запись эфира с Дианой Кузнецовой доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru