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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.22 15:30

Министр образования и науки Диана Кузнецова в рамках проекта «Объясняем.РФ» ответила на вопросы северян

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова в рамках проекта «Объясняем.РФ» ответила на вопросы жителей региона о том, кому полагается отсрочка от призыва по мобилизации и мерах социальной поддержки для семей участников СВО и мобилизованных граждан. 

«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам очной и очно-заочной формы обучения, получающим соответствующий уровень образования впервые, в учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, в том числе по программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки кадров в аспирантуре, а также в духовных образовательных организациях», – рассказала Диана Кузнецова. Если студент получает образование соответствующего уровня второй раз (например, бакалавриат) или же обучается заочно, его могут призвать.

В октябре в Мурманской области начнёт действовать ряд мер социальной поддержки для семей северян, призванных на воинскую службу по мобилизации. Студенты колледжей и школьники теперь будут иметь право на двухразовое бесплатное питание в образовательных организациях – для получения льготы нужно написать заявление и предоставить справку из военного комиссариата или выданную организацией, в списках личного состава которого числится участник специальной военной операции.

«Также для детей участников специальной военной операции и призванных на военную службу по мобилизации будет предусмотрена компенсация в размере 100% платы за присмотр, уход и питание в дошкольных образовательных организациях в любом муниципалитете области», – добавила Диана Кузнецова.

Ещё одно важное нововведение: с 2023 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получать жильё в Мурманской области с помощью жилищного сертификата. Воспользоваться такой мерой поддержки можно по достижении 18 лет. Важные преимущества сертификата: появляется возможность приобрести жильё в любом муниципальном образовании региона и при необходимости добавить к нему собственные средства, если же вдруг такие граждане из числа детей-сирот захотят приобрести квартиру большей площади или подороже. Для каждого муниципалитета ежеквартально устанавливается стоимость квадратного метра жилья, эти данные предоставляет Министерство строительства Мурманской области. 

«В органах местного самоуправления муниципалитетов введут дополнительные ставки специалистов, которые будут сопровождать сделки с использованием сертификатов, чтобы их владельцы не испытывали затруднений. Начиная с поиска жилья и заканчивая оформлением договора купли-продажи, им будут помогать», – пояснила Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в рамках проекта «Объясняем. РФ» еженедельно проходят прямые трансляции с участием профильных экспертов. Полная запись эфира с Дианой Кузнецовой доступна по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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