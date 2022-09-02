Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова ответит на вопросы северян в прямом эфире

2 сентября в 14.30 на площадке официального сообщества Мурманской области состоится прямой эфир с министром образования и науки Дианой Кузнецовой.

Какие изменения ждут педагогов и учеников Заполярья с 1 сентября? На этот и другие вопросы министра ответит во время трансляции, организованной совместно с Центром управления Мурманской области.

Свои вопросы в комментариях под трансляцией можно задать уже сейчас.

Фото: https://gov-murman.ru