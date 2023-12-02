Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова посетила иммерсивную экспозицию Минпросвещения России

Экскурсия была организована в рамках всероссийского совещания по подведению итогов работы в сфере образования в 2023 году и постановке задач на 2024 год.

На экспозиции в павильоне №57 международной выставки-форума «Россия», организованной по указу Президента РФ Владимира Путина, представлены достижения в сфере российской системы образования.

Также в павильоне №57 на ВДНХ - флагманский лекторий Российского общества «Знание» «Россия – Моя история». Здесь же расположена интерактивная познавательная выставка «Лабиринт познания», посвященная значимым изобретениям и открытиям, которые были сделаны в России и изменили мир.

Фото: https://minobr.gov-murman.ru/press/news/506704/#&gid=1&pid=2