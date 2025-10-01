Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова посетила Верхнетуломскую школу после капитального ремонта

В ходе рабочей поездки в Кольский округ министр образования и науки региона Диана Кузнецова побывала в школе посёлка Верхнетуломский, которая в этом году вошла в президентскую программу капитального ремонта.

Работы выполнены по губернаторскому плану «На Севере – жить!» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и партийного проекта «Новая школа». В образовательном учреждении обновлены фасад и кровля, заменены электропроводка, системы отопления и канализации, установлены новые окна. Учебные кабинеты оснащены современной мебелью и оборудованием.

Министр оценила преобразования, осмотрев обновленные учебные пространства, столовую, библиотечно-информационный центр и молодёжную зону, а также ознакомилась с планами по дальнейшему развитию учреждения.

«Регион меняется к лучшему, и мы видим это даже в небольших поселках. Верхнетуломская школа преобразилась, а значит, здесь созданы современные и комфортные условия для учебы, творчества и развития детей. В ноябре в учебном учреждении запланировано открытие дошкольного отделения для самых маленьких жителей», – отметила Диана Кузнецова.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, в этом году в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!», благодаря реализации президентских программ и поддержке предприятий-партнёров, почти два млрд рублей направлено на обновление более 300 пространств в 138 школах региона. Всего до конца года в Мурманской области будет капитально отремонтировано 14 школ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554253/#&gid=1&pid=7