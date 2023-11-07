Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова провела региональные родительские собрания по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в 2024 году

Диана Николаевна отметила, что единый государственный и основной государственный экзамены (ЕГЭ и ОГЭ) позволяют объективно оценить индивидуальные образовательные достижения учащихся.

«Главная задача – дать выпускникам любой школы равные возможности сдать экзамен, получить объективный результат. Мы за прозрачность и открытость, поэтому во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) ЕГЭ и ОГЭ осуществляется передача полного комплекта экзаменационных материалов по сети Интернет, их печать и сканирование в ППЭ, что повышает скорость обработки бланков и сокращает сроки проверки работ», – подчеркнула министр.

Родителей ознакомили с особенностями проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, а также с возможностью создания на экзаменах для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов условий, учитывающих их состояние здоровья.

Особое внимание на собрании было уделено изменениям в контрольных измерительных материалах по всем предметам в связи с переходом обучения на новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Родителей познакомили также с ресурсами Рособрнадзора, ФИПИ, Министерства образования и науки Мурманской области, на которых можно найти подробную информацию по всем интересующим вопросам, связанным с подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации, о правилах поведения в пунктах проведения экзаменов.

«Нельзя рисковать своим будущим», - подчеркнула Диана Кузнецова, напомнив родителям о необходимости серьёзного разговора с детьми о запрете на экзамене справочных материалов, средств связи, мобильных устройств.

В завершение встречи министр образования и науки региона пожелала учащимся успешного учебного года и осуществления планов.

Родители получили ответы на интересовавшие их вопросы.

Министерством образования и науки Мурманской области спланировано проведение репетиционных экзаменов:

8 февраля 2024 года – репетиционный экзамен в форме ОГЭ по математике в 9 классах;

28 февраля 2024 года – репетиционный экзамен в форме ОГЭ по русскому языку в 9 классах;

5 марта 2024 года – репетиционный экзамен в форме ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в 11 классах;

12 марта 2024 года – репетиционный экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку в 11 классах.