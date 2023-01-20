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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.23 13:00

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова провела встречу с преподавателями и студентами МАГУ

Встреча приурочена к началу Года педагога и наставника. Её участниками стали преподаватели кафедры педагогики, кафедры психологии и коррекционной педагогики МАГУ, а также студенты — будущие учителя.

Встреча проходила в формате «диалога на равных», что создавало особую атмосферу открытости. На это студенты обратили особое внимание.

Во время встречи министру были переданы информационно-аналитические материалы «Оценка уровня доступности качественного общего образования в территориальном образовательном сегменте (на примере Арктической зоны РФ)», подготовленные выпускником аспирантуры кафедры педагогики Артёмом Пунанцевым под руководством профессора Дмитрия Левитеса.

Диана Кузнецова отметила, что данные материалы могут способствовать принятию эффективных управленческих решений в сфере образования.

В свою очередь, министр рассказала о предстоящем официальном открытии в Мурманской области Года наставника и педагога, уделив особое внимание федеральным и региональным мерам социальной поддержки учителей.

В ходе общения был поднят вопрос и об увеличении числа психолого-педагогических классов в регионе. В настоящее время преподавателями психолого-педагогического института МАГУ создана и реализуется программа курсов основ психологии и педагогики для обучающихся мурманской гимназии №6. Кроме того, поступают новые заявки на научно-методическое сопровождение деятельности психолого-педагогических классов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  Диана Кузнецова отметила, что в ближайшее время психолого-педагогические классы будут открыты во всех муниципальных образованиях Мурманской области.

«Очень важно, чтобы в профессию приходили мотивированные абитуриенты. На педагогических специальностях по программам высшего образования в регионе обучаются более 900 студентов, по программам среднего профессионального образования – свыше тысячи человек. Наша область много лет держит высокую планку в образовании, и должная подготовка молодых кадров, их заинтересованность в том, чтобы остаться в регионе, позволят не только не снижать, но и повышать качество образования», — отметила Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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