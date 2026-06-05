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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.26 10:15

Министр образования и науки Мурманской области ознакомилась с ходом модернизации образовательных учреждений Мончегорска

В рамках рабочей поездки в Мончегорск министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова посетила образовательные организации города и оценила реализацию проектов по обновлению инфраструктуры.

Одним из ключевых объектов стал детский сад №25, где в рамках национального проекта «Семья» и народной программы «На Севере – жить!» проводится капитальный ремонт здания. В настоящее время обновляют кровлю, фасад. Кроме того, при поддержке компании «Норникель» капитально здесь ремонтируют бассейн — единственный для дошкольников в данном районе Мончегорска. Важно, что после объединения учреждений посещать его для занятий плаванием и укрепления здоровья смогут воспитанники из другого корпуса. Работы идут в соответствии с графиком.

Всего в 2026 году в детских садах Мончегорска будут обновлены шесть образовательных пространств в рамках губернаторского проекта «Арктическая школа» и при поддержке индустриального партнёра.

Также министр посетила Центр развития творчества детей «Полярис», где в рамках «Арктической школы» создаётся новое  пространство – тир. Сейчас в помещениях продолжаются ремонтные работы, которые будут завершены к началу учебного года.

Отдельное внимание – Мончегорскому политехническому колледжу. Здесь продолжается обновление образовательной среды: работы по модернизации учебных пространств стартовали ещё в 2025 году. В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» к 2027 году три здания колледжа будут капитально отремонтированы.

«Создание современных условий для обучения и развития детей и молодежи остается одной из наших приоритетных задач. Благодаря поддержке Министерства просвещения России, главы региона Андрея Чибиса и ведущих предприятий в образовательных организациях реализуются масштабные проекты. Эта работа охватывает все уровни образования – от детских садов до Мурманского арктического университета. В этом году в Мурманской области будет обновлено более 730 образовательных пространств почти для 68 тысяч обучающихся», – отметила Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568942/#&gid=1&pid=6

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