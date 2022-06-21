Министр образования и науки Мурманской области проверила работу регионального Ситуационного центра по контролю за проведением ЕГЭ

В Мурманской области экзаменационная кампания 2022 года в разгаре. Максимальную прозрачность и объективность проведения государственного экзамена обеспечивает работа общественных наблюдателей.

«Наша задача сделать проведение государственной итоговой аттестации максимально справедливой и открытой. С этой целью с началом экзаменационной кампании в Мурманской области приступили к работе около 500 общественных наблюдателей, которые следят за тем, чтобы не был нарушен порядок проведения экзаменов. Одни работают непосредственно в пунктах проведения экзамена, другие ведут онлайн-наблюдение в ситуационном центре, контролируя проведение каждого экзамена с момента входа участников в аудиторию до его окончания», – рассказала министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

Наблюдатели имеют право присутствовать на каждом из этапов проведения ГИА. Предотвращение потенциальных нарушений процедуры проведения экзаменов обеспечивает видеонаблюдение. В этом году видеокамеры установлены в каждой аудитории проведения ОГЭ и ЕГЭ.

За ходом проведения экзаменов основного периода в Ситуационном центре (СЦ) наблюдают студенты мурманских колледжей. Все предварительно прошли специальное обучение и аккредитацию. Одновременно в СЦ могут работать 36 волонтёров.

«В поле зрения наблюдателей находятся все аудитории и штабы пунктов проведения экзамена. Нарушений со стороны организаторов не отмечено: все осознают ответственность за результат. А вот со стороны участников в этом году нарушения есть: два участника основного периода были удалены за наличие шпаргалки и телефона», – подвела итог работы руководитель СЦ Юлия Кожемякина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/