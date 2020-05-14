Министр образования и науки региона Анна Головина в прямом эфире расскажет об особенностях экзаменационной кампании 2020 года

15 мая в 11.10 министр образования и науки Мурманской области Анна Головина ответит на вопросы, волнующие жителей региона, в эфире «Радио России – Мурманск».

Министр расскажет о том, когда будет завершен учебный год, какие особенности проведения государственной итоговой аттестации ожидают выпускников 9-х и 11-х классов в 2020 году.

«Мы провели серию региональных родительских собраний в режиме онлайн, акции «100 баллов для победы», «Характер северный – ОГЭ сдадим. Уверены!» для учащихся выпускных классов, но ситуация меняется и появляются новые вопросы, на которые прозвучат ответы в эфире», - подчеркнула Анна Головина.