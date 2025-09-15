Министр образования и науки региона Диана Кузнецова обсудила с участником программы «Герои Севера» Егором Шубиным развитие центров беспилотных авиасистем

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова провела встречу с участником программы «Герои Севера», ветераном СВО Егором Шубиным, проходящим стажировку в правительстве региона.

На встрече обсудили перспективы развития образовательной системы Кольского Заполярья, в том числе работу центров беспилотных авиационных систем, которые в 2025 году открылись в 13 муниципалитетах региона по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Всего создано 18 площадок, где школьники и студенты осваивают современные компетенции, востребованные в ключевых отраслях экономики региона и страны.

Центры оснащены современным оборудованием для работы с воздушными, наземными и подводными дронами. Программы обучения рассчитаны на разный уровень подготовки – от краткосрочных курсов до углубленных модулей. Ребята изучают основы управления, конструирования и программирования беспилотных летательных аппаратов, а также их применение.

Кураторство в работе центров осуществляют военнослужащие 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, Североморского кадетского корпуса, областных колледжей и центров «ВОИН» и «Авангард». Кроме того, за каждым центром БАС закреплены воинские части.

«Центры беспилотных систем становятся важной частью модернизации образования в регионе. Мы видим огромный интерес со стороны школьников и студентов к этим направлениям. Уверена, что полученные знания помогут молодежи освоить востребованные профессии и внесут вклад в развитие экономики Мурманской области», – отметила Диана Кузнецова.

Участник программы «Герои Севера» Егор Шубин представил свои предложения по развитию центров БАС и выразил готовность подключиться к их работе.

Программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента России Владимира Путина в рамках масштабирования федерального проекта «Время героев». Инициатива направлена на формирование кадрового резерва государственной службы Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553380/#&gid=1&pid=1