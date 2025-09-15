В сентябре теплоход «Клавдия Еланская» совершит один круговой рейс между Мурманском и ЗАТО ОстровнойСтартовала регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.09.25 17:00

Министр образования и науки региона Диана Кузнецова обсудила с участником программы «Герои Севера» Егором Шубиным развитие центров беспилотных авиасистем

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова провела встречу с участником программы «Герои Севера», ветераном СВО Егором Шубиным, проходящим стажировку в правительстве региона.

На встрече обсудили перспективы развития образовательной системы Кольского Заполярья, в том числе работу центров беспилотных авиационных систем, которые в 2025 году открылись в 13 муниципалитетах региона по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Всего создано 18 площадок, где школьники и студенты осваивают современные компетенции, востребованные в ключевых отраслях экономики региона и страны.

Центры оснащены современным оборудованием для работы с воздушными, наземными и подводными дронами. Программы обучения рассчитаны на разный уровень подготовки – от краткосрочных курсов до углубленных модулей. Ребята изучают основы управления, конструирования и программирования беспилотных летательных аппаратов, а также их применение.

Кураторство в работе центров осуществляют военнослужащие 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, Североморского кадетского корпуса, областных колледжей и центров «ВОИН» и «Авангард». Кроме того, за каждым центром БАС закреплены воинские части.

«Центры беспилотных систем становятся важной частью модернизации образования в регионе. Мы видим огромный интерес со стороны школьников и студентов к этим направлениям. Уверена, что полученные знания помогут молодежи освоить востребованные профессии и внесут вклад в развитие экономики Мурманской области», – отметила Диана Кузнецова.

Участник программы «Герои Севера» Егор Шубин представил свои предложения по развитию центров БАС и выразил готовность подключиться к их работе.

Программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента России Владимира Путина в рамках масштабирования федерального проекта «Время героев». Инициатива направлена на формирование кадрового резерва государственной службы Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553380/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Соискатели-программисты не успевают за требованиями, которые предъявляют к ним работодатели
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Соискатели-программисты не успевают за требованиями, которые предъявляют к ним работодатели-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,88 рубля, доллара теряет почти 1,31 рубля-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Во дворах города-героя продолжаются выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»