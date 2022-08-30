Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ответит на вопросы северян в рамках Общероссийского родительского собрания

31 августа в 10.30 в онлайн-формате состоится Общероссийское родительское собрание. На вопросы родителей ответит Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Среди ключевых тем родительского собрания – программы воспитания в школе, родительский контроль за ремонтом и строительством школьной инфраструктуры, информационная система «Моя школа» и другие вопросы.

К собранию подключатся все федеральные округа страны. На «горячую линию» собрания уже поступило свыше 6 тысяч обращений.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в Мурманской области в рамках августовской педагогической конференции работала специальная «родительская площадка». Участие приняли 26 родителей из 13 муниципалитетов. Собранные анкеты с вопросами и пожеланиями родителей были переданы для подготовки Общероссийского родительского собрания.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте Минпросвещения России, а также в официальном сообществе министерства в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru